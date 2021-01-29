مصر للطيران تسير اليوم 59 رحلة.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران علي مدار اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 59 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 6647 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصر للطيران، أن الرحلات بمعدل 59 رحله جويه منها 44 رحله دوليه إلى كل من بيروت، جدة، بغداد، كازبلانكا، تونس، الرياض، المدينة المنورة، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لارناكا، الدمام، لندن، دوالا، باريس، اسطنبول، امستردام، روما، نيويورك، أثينا، فيينا، جوبا، بودابيست، ميلانو، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر وأسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6647 راكب.