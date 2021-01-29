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أخبار العالم

طيران الجيش العراقي يقتل 20 داعشيا بضربة جوية جنوب كركوك

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:53 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم الجمعة مقتل 20 داعشيا بضربة جوية جنوب محافظة كركوك.

وذكرت الهيئة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن طيران الجيش قصف تجمعا لداعش في وادي الشاي جنوب كركوك، مما أسفر عن مقتل 20 داعشيا وتدمير سيارة وصواريخ (RBG 7) وقنابل هاون".

وأضاف البيان أن الضربة نفذت بناء على معلومات استخباراتية من استخبارات الحشد دلت الطيران بالتجمع، لافتا إلى أن اللواء 22 بالحشد قتل إثنين آخرين أثناء مداهمة الوكر بعد القصف ليصبح العدد الكلي للقتلى 22.

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