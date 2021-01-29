طيران الجيش العراقي يقتل 20 داعشيا بضربة جوية جنوب كركوك

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم الجمعة مقتل 20 داعشيا بضربة جوية جنوب محافظة كركوك.

وذكرت الهيئة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن طيران الجيش قصف تجمعا لداعش في وادي الشاي جنوب كركوك، مما أسفر عن مقتل 20 داعشيا وتدمير سيارة وصواريخ (RBG 7) وقنابل هاون".