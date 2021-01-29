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أخبار العالم

الرئيس اللبناني يوجه وزيرة الدفاع بإجراء تحقيق وملاحقة المتورطين في أحداث طرابلس الدامية

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:00 م
ميشال عون وزينة عكر
ميشال عون وزينة عكر
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محمد عثمان
استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، وزيرة الدفاع اللبنانية، زينة عكر، وذلك عقب الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة طرابلس اللبنانية أمس.

وقالت الرئاسة اللبنانية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن عون بحث مع عكرالأوضاع الامنية في البلاد عمومًا وفي طرابلس خصوصًا بعد أعمال الشغب التي و قعت ليلة امس وأدت إلى إحراق مبنى بلدية طرابلس وتخريب مقرات ومنشآت رسمية وتربوية وأهلية.

ودعا عون وزيرة الدفاع إلى إجراء تحقيق في ملابسات ما جرى في طرابلس، والتشدد في ملاحقة الفاعلين الذين اندسوا في صفوف المتظاهرين السلميين وقاموا بأعمال تخريبية لاقت استنكارًا واسعًا من الجميع ولا سيما من أبناء المدينة وفعالياتها.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم، أمس، بالرصاص الحي في الاشتباكات التي وقعت بين المحتجين ورجال الأمن في طرابلس بلبنان. 

وكان أكثر من 220 شخصًا أصيبوا بجروح في اشتباكات عنيفة دارت يوم الأربعاء الماضية، لليلة الثالثة على التوالي، في مدينة طرابلس اللبنانية بين قوات الأمن ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على القيود الصحية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر فيها البلاد. 
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