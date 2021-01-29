بعد هطول الأمطار.. رفع مياه الأمطار من شوارع البرلس بـ كفر الشيخ

شهدت مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، هطول أمطار على كافة أنحاء المدينة، بسبب التغيرات المناخية المصاحبة لنوة الكرم.





وتمكنت الوحدة المحلية لمدينة البرلس من رفع وسحب تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لهطول أمطار فجر اليوم، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وإشراف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس.





وتابع رئيس مدينة برج البرلس، سحب تراكمات مياه الأمطار من شوارع وأحياء البرلس، والطريق الدولي الساحلي، موجهًا بتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم بالإضافة لأعمال شفط المياه المتراكمة من مياه الأمطار بأرض الجونة وردمها وتجريفها وتسويتها.





ووجه اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولا بأول، معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة.



