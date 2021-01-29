شاهد.. رجل ينشر فيديو مرعبا لشبح شقيقه المنتحر بسبب منزله المسكون

نشر رجل أمريكي مقطع فيديو أثار دهشة كل من رآه، بعد زعمه أنه قام بتصوير شبح يتجول خارج منزل شقيقه المتوفي.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أوضح روبرتو موراليس من سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أنه قام بتصوير روح شقيقه الميت تتجول في المنزل، وكان قد توفي شقيقه بالفعل منتحرا نتيجة رؤيته أشباح تتجول في المنزل وحوله.





وكان قد شارك روبرتو مقطع الفيديو على تطبيق تيك توك في وقت سابق من هذا الشهر، وظهر فيه ظل على شكل إنسان يسير أمام سيارة كانت متوقفة أمام المنزل المهجور.





وكتب على الفيديو: "انتحر أخي في هذا المنزل في 18/11/2020"، وحث المشاهدين على "النظر أمام السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفضية" حيث أظهرت الكاميرا شبح يسير خلف السيارة.





وفي الفيديو كان موراليس قد توقف ليقوم بتفريغ كيس من الإسمنت من مؤخرة شاحنته المتوقفة بجوار سيارة الدفع الرباعي عندما تمكن من رؤية ظل أسود بين السيارتين، وعندما نشر الفيديو أوضح أنهم يعتقدون أن هذا الظهور هو روح أخيه الراحل تجوب المنزل.





حصد هذا الفيديو أكثر من 8.9 مليون مشاهدة وأكثر من 45 ألف تعليق من مستخدمي تيك توك، وعلق أحدهم: "يا رب احميني من هذا المنشور" ، بينما كتب آخرون: "لا أريد أي طاقة سلبية"، ولم يكن الجميع مقتنعين بأنه كان شبحًا، لكن البعض أشار إلى أن الظهور المخيف كان شيطانًا ، وليس روح شقيقه الراحل.





وكان قد نشر موراليس مقطع فيديو آخر يظهر فيه شبحا في مرآة في غرفة شقيقه، وأوضح أنه صوّر اللقطات بعد ثلاثة أيام من وفاة شقيقه منتحرا، وتظهر اللقطات المقربة للمرآة أن الظل الغامض يشبه الوجه ، ولاحظ موراليس أن الغرفة كانت بجوار الغرفة التي توفي فيها شقيقه.





شعر الناس بالخوف من هذا الفيديو، ونصح البعض موراليس إما بالتخلص من المنزل أو القيام بعملية طرد الأرواح الشريرة، ونصحوه بضرورة الابتعاد عن هذا المنزل الملعون.





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