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رياضة

اقترب الرحيل.. ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام راموس

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:19 م
راموس
راموس
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محمد السعيد
أكد تقرير صحفي، أن إدارة نادي ريال مدريد، قررت عدم تقديم أي عروض جيدة لمدافع الفريق سيرجيو راموس، من أجل تجديد عقده مع الملكي.

وذكر برنامج " الشيرنجيتو"، أن إدارة ريال مدريد استسلمت أمام راموس، وباتت متأكدة من رحيل المدافع خلال الصيف المقبل.

وأضاف البرنامج الإسباني، أن ريال مدريد عرض على راموس التجديد لمدة موسمين، مع تخفيض 10% من راتبه بسبب الازمة الاقتصادية التي يمر بها النادي بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن المدافع المخضرم رفض عرض الملكي، وطالب بالحصول على راتبه كاملا.

وأشار الموقع، إلى أن ريال مدريد لا ينوي تقديم أي عروضا جديدة لـ راموس خلال الفترة المقبلة، من أجل اقناعه بالتجديد".

وتابع الموقع، أن راموس سيتصل بـ فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، وسيكون الحديث على الأرجح حول طريقة وداعه لريال مدريد.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي يحق له التوقيع لأيٍ نادي خلال الشتاء الحالي، دون الرجوع لإدارة ناديه.
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