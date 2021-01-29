خالد الغندور يرفض الاستعانة بالحراس الأجانب في الدوري المصري: قرار ليس له مبرر

أعرب الإعلامي خالد الغندور،عن رفضه، تفعيل توصية اتحاد الكرة بعودة حراس المرمى الأجانب إلى الدورى المصري.





كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أصدرت توصيات فى اجتماعها الأخير بتواجد ٥ محترفين أجانب على ألا يتم تحديد المراكز ومن بينها حراسة المرمى.





وقال الاعلامى خالد الغندور فى تصريحات خاصة لصدى البلد:"أرفض فكرة عودة حراس المرمى الأجانب إلى الدورى المصرى

ولا افهم السبب فى التمسك بتفعيل ذلك القرار خلال الفترة الحالية".





وأضاف الغندور: "اتحاد الكرة في اي دولة يعمل لمصلحة المنتخبات، لكن فى مصر نادي او ناديين يفرضان سيطرتهما على الاتحاد الأهلي ومصير الكرة المصرية.





وتساءل الغندور قائلا: ومن هي الحراس الموهوبة من الأجانب أو إفريقيا التي تأتي لمصر للاحتراف فى المسابقة المحلية.





واختتم حديثه قائلا: "عايز اعرف ايه سبب عودة الحراس الأجانب فى ذلك التوقيت وما هي وجه الاستفادة العائدة على الأندية المصرية والمنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها".