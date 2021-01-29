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استشاري مناعة يكشف أسباب انخفاض إصابات كورونا ويحذر من موجة ثالثة

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:36 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن احتمالية وجود موجة ثالثة في البلاد بحلول شهر أبريل يكون على أساس بعض النقاط، منهم المرتبط بالدولة وآخر مرتبط بالمواطنين، معقبا: فور ارتفاع معدل الإصابات اتخذت الدول الكثر من الإجراءات أهمها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

وتابع "الحداد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، بمجرد الالتزام بالإجراءات بدأت الإصابات في الانخفاض بشكل ملحوظ، وذلك نتيجة منع انتشار الفيروس في الموجة الثانية من خلال ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات.

واسترسل: في حالة الالتزام بالإجراءات ستنخفض الإصابات بشكل كبير، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية تجنبا لوجود موجة ثالثة.

وأكمل: شهر أبريل ينشط به الفيروسات التنفسية، وعليه قد تحدث موجة ثالثة في حالة الاستهتار، معقبا: انكسار الموجة الثانية لم يحدث نتيجة قلة شدة الفيروس بل نتيجة الالتزام بالإجراءات.

وفيما يخص لقاح سينو فارم، أوضح، أنه أكثر اللقاحات من حيث الأمان لأنه مصنع بطرق تقليدية مجربة وليس له أي أثار جانبية.

وأضاف، فعالية اللقاح تصل إلى 86%، متابعا: الـ14% يمكن أن يصابوا ولكن تكون شدة الإصابة أقل بكثير من الطبيعي، مشددا على ضرورة اللقاحات وأهمية الحصول عليها.


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