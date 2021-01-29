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محافظات

إزالة عقار مائل بشارع مصطفى كامل فى طنطا

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:39 م
صدى البلد
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احمد علي
أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قرارا بإزالة العقار  المائل بشارع مصطفى كامل مع الحرية بنطاق حي أول طنطا وذلك بعد قرار لجنة المنشأت الأيله للسقوط بإزالة العقار  حتى سطح الأرض لخطورته الداهمه. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية برئاسة عادل داوود رئيس حي أول طنطا إلى مكان العقار، وكافة الجهات الأمنية برئاسة اللواء مساعد مدير أمن الغربية و العميد زكريا حجازى مأمور قسم أول طنطا و المقدم يوسف الجندى رئيس مباحث قسم أول طنطا، وبحضور احمد زيدان مقاول السنوية للازالات بالمحافظة. 
وتم إخلاء كافة السكان بالعقار والمكون من ارضى وميزان وثمانية ادوار علوية حسب الرخصة الهندسية وتم عمل كردون أمنى حول العقار وعمل التراك وجارى بدء إزالته حتى سطح الأرض.
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