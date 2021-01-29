تخفيض المكافآت.. فيفا يخطر الأهلي بقيمة الجوائز المالية لكأس العالم للأندية

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول مكافات بطولة العالم للاندية التي سيشارك فيها المارد الأحمر بقطر.





وتضمن الخطاب أن الفريق المتوج باللقب سينال خمسة ملايين دولار بدلا من ستة ملايين دولار كما كانت من قبل، في حين يحصل صاحبي المركزين الخامس والسادس على مليون دولار فقط بدلا من مليونين ونصف دولار.





وتغادر بعثة الأهلي مطار القاهرة في الرابعة من بعد ظهر اليوم في طريقها إلي الدوحة للمشاركة في مونديال العالم للاندية .



