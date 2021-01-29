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رياضة

تخفيض المكافآت.. فيفا يخطر الأهلي بقيمة الجوائز المالية لكأس العالم للأندية

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:34 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تلقى النادي الأهلي خطابًا من الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول مكافات بطولة العالم للاندية التي سيشارك فيها المارد الأحمر بقطر.

وتضمن الخطاب أن الفريق المتوج باللقب سينال خمسة ملايين دولار بدلا من ستة ملايين دولار كما كانت من قبل، في حين يحصل صاحبي المركزين الخامس والسادس على مليون دولار فقط بدلا من مليونين ونصف دولار.

وتغادر بعثة الأهلي مطار القاهرة في الرابعة من بعد ظهر اليوم في طريقها إلي الدوحة للمشاركة في مونديال العالم للاندية .

ويترأس محمود الخطيب البعثة الحمراء ومعه المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة منسقًا عامًا والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي منسقًا امنيًا وجمال جبر مدير إدارة الإعلام والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية وأمير توفيق مدير التسويق. 
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