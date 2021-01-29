النائب أيمن محسب: ملف الحماية الاجتماعية شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة

قال أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية، ولعل مبادرة "حياة كريمة" فى القلب من ضمن حزمة المبادرات التى تهدف للارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية وبمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتنفيذ المبادرة.





وأضاف محسب، أن المرحلة الثالثة من المبادرة تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1500 قرية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتوفير لأهالى القرى المستهدفة، وهذا بدوره يؤكد حرص القيادة السياسية على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وخاصة الفئات محدودة الدخل وغير القادرين، كما شهدت الموازنة العامة للدولة ترجمة أيضا لذلك، من خلال زيادة المخصصات المالية لمنظومة الدعم.



