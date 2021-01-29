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رياضة

بعثة الأهلي تؤدي صلاة الجمعة بالجزيرة.. وتغادر إلى مطار القاهرة

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:53 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي صلاة ظهر الجمعة في المقر الرئيسي بالجزيرة بعد خوض المران الأخير صباح اليوم بإستاد مختار التتش.

ومن المقرر أن يتناول الفريق طعام الغذاء في مطعم النادي قبل المغادرة في الثانية ظهرًا صوب مطار القاهرة بالزي الرسمي المعد لمونديال العالم للأندية.

وتغادر بعثة الفريق في الرابعة من عصر اليوم علي متن طائرة خاصة إلي الدوحة إستعدادًا للمشاركة في مونديال العالم للاندية الذي سينطلق في الرابع من فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري في دور الــ8 .

ويترأس البعثة ، محمود الخطيب رئيس النادي ومعه خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة والمنسق العام والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي والمنسق الأمني للبعثة وجمال جبر مدير إدارة الإعلام والمنسق الإعلامي والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات ونائبه أشرف عمر بجانب الثنائي طارق قنديل ومحمد الجارحي عضوا مجلس الإدارة علي نفقتهما الخاصة.

وتغادر الطائرة الخاصة وعلي متنها 72 فرد منهم 58 هم البعثة الرسمية بجانب قنديل والجارحي و12 فرد من قناة النادي،كما تضم البعثة 27 لاعب فقط بينهم 23 تم تسجيلهم كقائمة نهائية يحق للقلعة الحمراء إستبدال أي لاعب بموجب تقرير طبي حتي قبل مواجهة الدحيل ب24 ساعه، وتشمل القائمة المسافرة للدوحة كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمي ومعهم محمد هاني وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير ورامي ربيعه وبدر بانون وياسر ابراهيم وأيمن اشرف ومحمود وحيد وعلي معلول واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه ووليد سليمان وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وجونيور اجايي ومحمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا وصلاح محسن.

ومن المقرر أن يدخل الفريق الفقاعة الطبية بالدوحة طبقًا للوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بتلك البطولة ، علي أن يبدأ تدريباته غدا السبت بعد الإطمئنان علي نتيجة المسحة الطبية للفريق التي خضعوا لها في قطر عقب الوصول مباشرة.

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