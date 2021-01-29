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رياضة

اتحاد الكرة يخاطب الرياضة بشأن العمل بلائحة النظام الأساسي الجديدة

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:12 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
أرسلت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، لائحة النظام الأساسي إلى وزارة الشباب والرياضة.

يأتي هذا الإجراء من جانب اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد من أجل العمل باللائحة قبل الدعوة لإجراء الانتخابات المقبلة واختيار مجلس إدارة جديد لإدارة شؤون اتحاد الكرة.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد قررت فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الجبلاية القادم عقب انتهاء منافسات اولمبياد طوكيو المقرر اقامته صيف العام الجاري.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الجبلاية خلال شهر أغسطس القادم لمدة ٤ سنوات تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي حتى 31 يوليو 2021.

وأكد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم فى وقت سابق على وقوف الاتحاد المصري مع الجهات المعنية كافة خلف المهندس هاني أبو ريدة المرشح المصري للحفاظ على مقعده في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، وفق تنسيق عالي المستوى.

وأضاف أن الاتحاد المصري لن يدخر أي جهد أو امكانات للوقوف من أجل الفوز بهذه المعركة الشرسة التي يخوضها مرشح مصري بحجم ومكانة هاني أبو ريدة، داعيا الجميع باتخاذ الموقف نفسه باعتبار مردودها سيعود على الكرة المصرية بشكل عام.

يذكر ان الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA قد أجاز ترشح 17 مرشحا في الانتخابات الأفريقية المقبلة المزمع اقامتها في شهر مارس المقبل بالمغرب.
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