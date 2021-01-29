أخبار التكنولوجيا.. تيليجرام ينافس واتسآب بميزة جديدة.. وأوبو تعتمد هاتف Oppo A94 في NBTC استعدادا للإعلان الرسمي

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
وكشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية ستصدر مفاجآت لمستخدميها مع إطلاق سلسلة هواتفها OnePlus 9 التى ستكون عبارة عن هاتفى OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro ، والتى من المقرر أن تصدر فى شهر مايو القادم.
اكتسب تطبيق التراسل الفوري تيليجرام Telegram، مئات الملايين من مستخدمي منافسه واتساب WhatsApp، خلال الشهر الجاري بعد أن أثار الإعلان عن سياسة خصوصيته الجديدة مخاوف ملياري شخصا حول العالم، وفي محاولة منه لجذب المزيد من مستخدمي تطبيق المراسلة المملوك لفيسبوك، وزيادة نموه أكثر بدأ تيليجرام في شن الحرب علي واتساب من خلال إضافة ميزات جديدة.
حصل هاتف iPhone 12 mini الهاتف الأصغر حجما والأرخص سعرا فى هواتف آيفون 12 ، على تقييم صادم فى أداء الكاميرا فى قبل موقع DxOMark الذى يعد أكبر مؤشر لتقييم كاميرات الهواتف في العالم.
حصل هاتف Oppo A94 من أوبو Oppo، على شهادة من قبل مؤسسة IMDA في سنغافورة منذ حوالي أسبوعين، والآن تم اعتماد الهاتف الذي يحمل اسم النموذج CPH2203 من قبل NBTC في تايلاند أيضا، مما يشير إلى خطط الشركة الصينية للإعلان الرسمي عن الهاتف قريبا.
في وقت سابق من الشهر الجاري، أبلغت الشركة المالكة لتطبيق واتساب WhatsApp مستخدميها أنه من أجل الاستمرار في استخدام خدمة المراسلة التابعة لها، سيتعين عليهم الموافقة على سياسة الخصوصية المحدثة للشركة، مما يجبرهم على مشاركة البيانات مع موقع التواصل الاجتماعي الشهر "فيسبوك" والشركات المرتبطة بالجهات الخارجية، ولكن بعد رد فعل عنيف ومفاجئ من جميع المستخدمين حول العالم، أخرت فيسبوك تنفيذ السياسة الجديدة لمدة ثلاثة أشهر، مما يمنح أكثر من ملياري مستخدم الوقت اللازم لاتخاذ قراراتهم.