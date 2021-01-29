أخبار التكنولوجيا.. تيليجرام ينافس واتسآب بميزة جديدة.. وأوبو تعتمد هاتف Oppo A94 في NBTC استعدادا للإعلان الرسمي

اكتسب تطبيق التراسل الفوري تيليجرام Telegram، مئات الملايين من مستخدمي منافسه واتساب، خلال الشهر الجاري بعد أن أثار الإعلان عن سياسة خصوصيته الجديدة مخاوف ملياري شخصا حول العالم، وفي محاولة منه لجذب المزيد من مستخدمي تطبيق المراسلة المملوك لفيسبوك، وزيادة نموه أكثر بدأ تيليجرام في شن الحرب علي واتساب من خلال إضافة ميزات جديدة.