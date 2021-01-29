يناير دامي في سوهاج.. رجل يقتل زوجته على الفراش وموس الختان يجرح رضيعة

شهدت محافظة سوهاج العديد من الوقائع في الشهر الأول من العام الجديد ٢٠٢١، والتي تُعد دخيلة على المجتمع الصعيدي، حيث عاش الأهالي وسط خوفًا شديدًا لما تراه أعينهم من جثث وسط الزراعات، ومن سماع آذانهم إلى حوادث غريبة بدأت تسود بين صفوفهم.. وينشر "صدى البلد" أبرزها.





تقدم زوج ببلاغ إلى مركز شرطة أخميم وأفاد بأنه استيقظ من النوم ووجد زوجته على فِراشها بجواره غارقة في دمائها.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بتلقيه بلاغًا من أحد الأشخاص بعثوره على زوجته جثة هامدة داخل المنزل وعليها أثار دماء وإصابات ولم يتهم احد بإرتكاب الواقعة، وأشار إلى أن زوجته تمر بحالة سيئة خاصة بعد زيارتها الأخيرة للمقابر وأنه يعتقد أنها ملبوسه بالجن.





وبالانتقال والفحص تبين وجود المجني عليها مُساجاه بالسرير ترتدي كامل ملابسها وعليها أثار دماء وبها عدة إصابات ظاهرة على الرأس والوجه.





وأثبتت التحريات وجود خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها وخلافات مع أخرين، ما جعل الشك الأكبر حول الزوج حيث أنه لا يوجد أي علامة للدخول من النوافذ أو باب المنزل بطريقة أو بأخرى.





تم ضبط زوج المجني عليها وبتضيق الخناق عليه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أعترف بإرتكابه الواقعة وأنه تعدى عليها بإستخدام آلة حادة أثناء نومها.





كما عثر أهالي نجع فاضل بمركز أخميم شرقي المحافظة، على جثة لشخص مجهول الهوية وسط الزراعات بالمنطقة، مذبوحًا من الرقبة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بتلقي بلاغًا من أهالي نجع فاضل بدائرة المركز مفاده عثورهم على جثة شخص مجهول الهوية، مذبوح من الرقبة.





وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لمزارع في العقد الرابع من العُمر.





وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.





كما عرض أب طفلته البالغة من العُمر ٤٠ يومًا، لعملية ختان على يد داية بمنزله بقرية الغريزات بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، وأصيبت الرضيعة عل إثر ذلك بنزيف شديد كاد أن يؤدي بحياتها.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من مستشفى دار الطب مفاده وصول الرضيعة "ريهام. ح"، ٤٠ يومًا، وتقيم بقرية الغريزات بدائرة المركز، مُصابة بنزيف شديد إثر تعرضها لعملية ختان بالمنزل.





كما شهدت محافظة سوهاج واقعة فريدة، حيث عثر الأهالي على 5 أطفال حديثي الولادة بعدة أماكن مُتفرقة بمحافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بالعثور على 5 أطفال حديثي الولادة في أماكن متفرقة.





وبالانتقال والفحص تبين العثور على طفلتين حديثتي الولادة إحداهما مربوطة الحبل السري داخل حقيبة بالقطار رقم 776 مميز القادم من القاهرة أثناء وقوفه على محطة سكة حديد سوهاج الرئيسية، والأخرى عُثر عليها ترتدي كامل ملابسها أمام أحد العقارات بشارع الجمهورية.









والطفل الثالث عُثر عليه يرتدي كامل ملابسه داخل صندوق قمامة بشارع “أسيوط – سوهاج”، دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، والطفلة الرابعة عُثر عليها ترتدي كامل ملابسها وبامبرز وملفوفة ببطانية على حافة الترعة المجاورة لطريق “أولاد نصير – الشعارنة” دائرة مركز شرطة سوهاج.





ثم تم العثور على الطفلة الخامسة بين الزراعات بمركز البلينا جنوبي المحافظة.



