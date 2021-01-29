ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ثقافة بورسعيد تناقش خطورة الفتنة والشائعات على المجتمع

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:18 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة بورسعيد، محاضرة بعنوان "الفتنة والشائعات" وذلك ببيت ثقافة أم خلف، حاضرها د.أحمد العباسي الذى أشار إلى أن كثيرا من مؤسسات الدولة قد حذرت من الفتنة لما لها من خطورة وخاصة علي الشباب، حيث أنها تلوث التفكير وتجعل الشاب ينحرف في فكره في أي جهة من الجهات.

وتعتبر الفتنة والشائعات سلاحا خطير يقضي علي الأمم ويبث عدم الثقة في المجتمع، حيث ينتشر في بعض الأمم الجهل والفتن والأخبار الكاذبة بين الشباب عبر وسائل التواصل الإجتماعي، فهناك من يصدقها بدون التأكد منها وهذا هو الخطأ الذي نقع فيه، ولذلك لابد من التأكد والفحص والتثبت في أي خبر، خاصة إن كان يمس الدولة وأي مشروع، ثقافة شباب، معلومة دينية، أمر من أمور المجتمع سواء المسلمين أو غير المسلمين، كما أشار إلي انه يجب حسن الظن فيما نسمعه وكل ما نراه والتأكد من الأدلة والبراهين، وألا نكون مساعدين في ترويج الفتن والشائعات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية: الدولة المصرية تخوض معركة وعي في المقام الأول

دار الإفتاء: نشر الفضائح الأخلاقية على مواقع التواصل كبيرة من الكبائر

انتهاء فعاليات برنامج الأزهر للتوعية الأسرية بجامعة بني سويف

علي جمعة: نعيش في فترة خرج فيها الرويبضة يتكلم في الشأن العام

3 آفات منتشرة بين الناس حذرنا الرسول منها

ترشيحاتنا

وصول جثمان الراحل محمد الصغير إلى مسجد السلطان حسين

بالأسماء.. قائمة لاعبي الأهلي المغادرة إلى الدوحة للمشاركة في مونديال الأندية

أول رد فعل من سانت إيتيان بعد صدمة فشل صفقة مصطفى محمد

شطة يروى كواليس إسقاط الجنسية السودانية عن عصام الحضري

حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

فرج عامر يتراجع عن بيع حسام حسن بعد تلقيه عرضين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. صور

البادي أظلم.. قصة سيارة زرقاء أنيقة تألقت برفقة جنات.. صور

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها