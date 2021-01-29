ثقافة بورسعيد تناقش خطورة الفتنة والشائعات على المجتمع

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة بورسعيد، محاضرة بعنوان "الفتنة والشائعات" وذلك ببيت ثقافة أم خلف، حاضرها د.أحمد العباسي الذى أشار إلى أن كثيرا من مؤسسات الدولة قد حذرت من الفتنة لما لها من خطورة وخاصة علي الشباب، حيث أنها تلوث التفكير وتجعل الشاب ينحرف في فكره في أي جهة من الجهات.





وتعتبر الفتنة والشائعات سلاحا خطير يقضي علي الأمم ويبث عدم الثقة في المجتمع، حيث ينتشر في بعض الأمم الجهل والفتن والأخبار الكاذبة بين الشباب عبر وسائل التواصل الإجتماعي، فهناك من يصدقها بدون التأكد منها وهذا هو الخطأ الذي نقع فيه، ولذلك لابد من التأكد والفحص والتثبت في أي خبر، خاصة إن كان يمس الدولة وأي مشروع، ثقافة شباب، معلومة دينية، أمر من أمور المجتمع سواء المسلمين أو غير المسلمين، كما أشار إلي انه يجب حسن الظن فيما نسمعه وكل ما نراه والتأكد من الأدلة والبراهين، وألا نكون مساعدين في ترويج الفتن والشائعات.