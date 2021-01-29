أفريقيا تشهد انطلاق نسخة خاصة من "نادي الكتاب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"

احتفاءً باليوم العالمي للكتاب، تنطلق في 23 من أبريل 2021 فعاليات النسخة الأفريقية من "نادي كتاب تحقيق أهداف التنمية المستدامة" الرامي إلى الاستفادة من الكتب في تشجيع الأطفال على التفاعل مع أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وذلك من خلال الإعلان عن قائمة كتب تتناول الأهداف السبعة عشر باللغة العربية، والصينية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والإسبانية.

ويجمع النادي في دورته الجديدة، مختلف مؤسسات صناعة الكتاب من جميع أنحاء القارة الأفريقية لدعم رؤيته ورسالته بمجموعة من كتب الأطفال حول الأهداف بلغات مختلفة هي الإنجليزية والفرنسية والعربية والسواحلية.

ويفتح "نادي الكتاب" باب استقبال الكتب الأفريقية العالية الجودة التي تتناول أهداف التنمية المستدامة الكترونيًا على الرابط التالي (http://bit.ly/SDGBookClubAfrica)، حيث ستقوم لجنة متخصصة تضم عددًا من شركاء النادي باختيار الكتب المرشحة للقائمة القصيرة ضمن كل هدف.

وقال صامويل كولاولي، رئيس "شبكة الناشرين الأفريقيين": "لا يوجد أدنى شك بأن الكتب ذات الجودة العالية في جميع المجالات تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، من خلال نشر الوعي وتوفير المعرفة حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتحقيق تلك الأهداف، كما يسهم توفير هذه الكتب في أفريقيا وتسهيل الوصول إليها بتعزيز ارتباط المجتمعات الأفريقية بها، وضمان إحراز القارة السمراء تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولهذا السبب، تستحق الجهود التي بذلتها جميع الجهات المعنية بصناعة الكتاب في جميع أنحاء القارة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، لإطلاق فرع أفريقي لنادي الكتاب الإشادة والثناء والدعم".

من جهتها، قالت أولاتون غابي-ويليامز، مؤسس جمعية "حدود: الأدب لجميع الأمم": "من الجميل أن نشهد الدور المحوري لكتب الأطفال المنشورة في أفريقيا التي تحمل رسائل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكيف ستغدو تلك الكتب جزءًا واضحًا من التنوع العالمي لكتب الأطفال من خلال بوابة (نادي كتاب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فرع أفريقيا)".

بدورها، قالت ليلي نياريكي من "الرابطة لأجل تطوير التربية في أفريقيا": "ستشهد هذه المبادرة القيمة مساهمة أفريقيا في إثراء معرفة العالم من خلال كتب الأطفال، وفي الوقت نفسه، ستوفر لكافة ناشري وكتّاب القارة الأفريقية فرصة الوصول إلى المنصات العالمية، وتهنئ الرابطة جميع الكتّاب والناشرين المشاركين في المبادرة".

من جانبه، أعرب ماندلا نتومبيلا، رئيس "جمعيات ومؤسسات المكتبات والمعلومات الأفريقية" عن دعمه للفرع الأفريقي من نادي الكتاب، مشيرًا أنه لا يوجد فرق في قيمة المعلومات سواء من خلال قصص الأطفال أو الكتب المدرسية، ودورها في توفير رؤى تحفز الفكر وتعزز قوته وقدرته على حل المشكلات المجتمعية.

وقال الدكتور ويل أوكيديران، الأمين العام لـ"جمعية كتّاب أفريقيا": "يسعدنا في الجمعية أن نشارك في هذا المشروع الذي يوفر لأطفال أفريقيا فرصة التفاعل مع رسائل أهداف التنمية المستدامة في سياق بيئتهم المباشرة من خلال كتب مؤلفي وناشري القارة الأفريقية".

وفي السياق ذاته، قال دير أولواتويي، رئيس "الجمعية النيجيرية لباعة الكتب": " يسرنا أن نكون جزءًا من مشروع (نادي كتاب تحقيق أهداف التنمية المستدامة) الذي سينجح على صعيدين، الأول هو التركيز على ثقافة القراءة والكتابة في أفريقيا، والثاني هو التواصل المؤثر مع الشعوب وضمان تفاعلها مع أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، والتي تستحق الإشادة والثناء، ونحن أيضًا نشجع كافة الجهات المعنية على دعم هذا المشروع".

بدورها، تحدث آنثيا باسون، مسؤولة الإعلام الوطني في "مركز الأمم المتحدة للإعلام" في العاصمة الناميبية ويندهوك: "يأتي الفرع الأفريقي لنادي الكتاب تجسيدًا لطموحات أهداف التنمية المستدامة من خلال قصص قادرة على إلهام الأطفال، حيث يوفر السرد القصصي في كتب للأطفال منصة لتعزيز العملية التعليمية، ويقدم أمثلة ونماذج واضحة عن أهداف التنمية المستدامة وأهمية العمل على تحقيقها، فالقراءة مهارة محورية لاكتساب مجموعة كبيرة من المهارات الأخرى، ولا يوجد طريقة أفضل من الكتب للتعرف على أهداف التنمية المستدامة".

يذكر أن الفرع الأفريقي من نادي كتاب تحقيق أهداف التنمية المستدامة سينطلق بعد افتتاح سلسلة فروع النادي في النرويج، وإندونيسيا، والبرتغال، والبرازيل، ومن خلال "اتحاد الناشرين الدوليين" تدعم جميع الجهات المعنية بقطاع النشر أهداف التنمية المستدامة بوصفها استثمارًا في مستقبل الأجيال القادمة من القادة، والمبتكرين، وصناع التغيير.

الشركاء المؤسسون للفرع الأفريقي لنادي الكتاب

تشمل قائمة شركاء "نادي كتاب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فرع أفريقيا"، كلًا من "جمعية كتّاب أفريقيا"، و"الجمعية الأفريقية لباعة الكتب"، و"الرابطة لأجل تطوير التربية في أفريقيا"، و"شبكة الناشرين الأفريقيين"، و"جمعيات ومؤسسات المكتبات والمعلومات الأفريقية"، و"حدود: الأدب لجميع الأمم"، و"مركز الأمم المتحدة للإعلام" في ويندهوك، ويمكن لجميع المؤسسات والمنظمات والجهات الراغبة بالانضمام للمبادرة التواصل مع "مركز الأمم المتحدة للإعلام" عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، و"جمعية كتّاب أفريقيا" عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

نادي كتاب تحقيق أهداف التنمية المستدامة

انطلق نادي كتاب تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال فعاليات معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال 2019 في إيطاليا، ويهدف للاستفادة من الكتب وتوظيفها أداة لتشجيع الأطفال من الفئة العمرية 6-12 عامًا على التفاعل مع أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، من خلال قائمة من الكتب من جميع أنحاء العالم تتناول كلًا من الأهداف السبعة عشر باللغات الرسمية الست لدى الأمم المتحدة التي تشمل اللغة العربية، والصينية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والإسبانية، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة: (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sdgbookclub).

أهداف التنمية المستدامة

تبنى قادة العالم أهداف التنمية المستدامة التي يبلغ عددها 17 هدفًا، خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في سبتمبر 2015، وتغطي الأهداف كافة قضايا التنمية مثل الصحة والعدالة الاجتماعية والتعليم، وتسعى لحشد الجهود العالميّة للقضاء على الفقر والجوع وتحسين الصحة والتعليم، ومكافحة تغير المناخ، وغيرها من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية.