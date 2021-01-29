بعد تعرضها للتحرش.. الفاشونيستا الكويتية تتوعد المتحرشين

حرصت آسيا عاكف الفاشونيستا الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حاسبها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات أنستجرام، بـ stories أثناء تعرضها للتحرش من داخل سيارتها.





وفي مقطع فيديو قصير كشفت الفاشونيستا الكويتية عن بعض التفاصيل التي تعرضت لها قائلة: "كل ما أطلع لازم في أحد يتحرش فيني، أو يتحرش بوحدة ثانية في الشارع، أنتم لا تستحون على وجوهكم."





وأضافت: "المشكلة هنا الرجال.. ما تستحون على وجوهكم، عنا مشكلة تحرش في هالدولة، وإحنا كبنات عندما نخرج ونستأنس ونغيّر جو شوية، ونعود للبيت لا نتحدث عن التحرش اللي يصير فينا بالشوارع، لأنوا ما نريد نغير حياتنا .. بيتحججوا بخروج البنت من المنزل .. في حال لو تحدثت البنت عن التحرش يكون رد فعل الأهل بعدم خروجها من المنزل، بحجة عندها مشكلة تحرش، مشكلتها منكم، يا رجال».





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وأختتمت آسيا عاكف: "لن أسكت من الآن فصاعدًا في حال تعرضت للتحرش لأن الأمر أصبح مبالغا فيه ولم أعد أحتمل هذه التصرفات والمواقف في الشارع."



