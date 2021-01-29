عبير صبري تنعى محمد الصغير: الأسطورة المهنية وطيبة القلب

نعت الفنانة عبير صبري، خبير التجميل محمد الصغير والد زوجة الفنان أحمد السقا الذي توفي اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





ونشرت عبير صبري عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل،وعلقت قائلة "ربنا يرحمه ويعفو عنه ويدخله فسيح جناته ويصبر اهله وكل احبابه ..الاستاذ محمد الصغير الاسطوره المهنيه والكفاح وطيبه القلب".





وكان النجم أحمد السقا أعلن وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



