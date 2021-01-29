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فن

عبير صبري تنعى محمد الصغير: الأسطورة المهنية وطيبة القلب

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:46 م
محمد الصغير
محمد الصغير
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مصطفى كرم
نعت الفنانة عبير صبري،خبير التجميل محمد الصغيروالد زوجة الفنان أحمد السقا الذي توفي اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

ونشرت عبير صبري عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل،وعلقت قائلة "ربنا يرحمه ويعفو عنه ويدخله فسيح جناته ويصبر اهله وكل احبابه ..الاستاذ محمد الصغير الاسطوره المهنيه والكفاح وطيبه القلب". 

وكان النجم أحمد السقا أعلن وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر أحمد السقا عبر حسابه على انستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه". 
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