بعد انخفاض أعداد المصابين.. إغلاق قسم العزل بمستشفى القناة





أعلن الدكتور نزيه أحمد رفعت، مدير مستشفى القناة للكهرباء بمحافظة الإسماعيلية، عن اغلاق قسم العزل بعد انخفاض اعداد مصابي فيروس كورونا.





وقال نزيه، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، تم اغلاق قسم العزل بمستشفي الكهرباء ، بعد منذ إعادة فتحه في ١٠ ديسمبر الماضي.





وأضاف نزيه: "استقبلنا 935 حالة ما بين فرز ومتابعة، وتم حجز 48 مصابًا بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 4 أشخاص وخروج 33 متعافيًا، وتطبيق العزل المنزلي لباقي المرضى".





وأشار مدير مستشفي كهرباء القناة بمحافظة الإسماعيلية، إلى إعادة فتح قسم عزل مستشفى كهرباء الإسماعيلية بسعة 14 سريرًا، و4 عنايات مركزة.





اشار نزيه إن المستشفى عاود العمل بعد فترة توقف دامت 4 أشهر، ومنذ منتصف يوليو الماضي، احتفلت فيها الأطقم الطبية بالمستشفي بخروج آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من قسم العزل، بعد تعافيه التام، مشيرًا إلى تعزير إمكانيات المستشفى بتوفير 14 سريرا بدلا من 6 أسرة و4 غرف عناية مركزة بدلا من غرفتين.





وقال الدكتور نزيه أحمد رفعت، مدير عام المستشفى، إن دخول مستشفى الكهرباء العزل الطبي استمر خلال الموجة الأولي لجائحة كورونا نحو شهر، وأن إجمالي عدد الإصابات التى وصلت للمستشفى وقتها بلغ 82 مصابًا، تعافى منهم 43 مصابًا، فيما تم عزل 36 حالة منزليًّا، وتوفي 3 أشخاص.

ونظمت المستشفي وقتها حفل كبير بنقابة الأطباء وبحضور الأطقم الطبية والتمريض، للاحتفال بالإنجاز الذي حققه العاملون بالمستشفى وتقديرا لجهودهم خلال الفترة الصعبة التي مر بها الوطن، موجها الشكر لهم جميعا.

وسجلت محافظة الإسماعيلية ضمن المحافظات الخمس الأقل إصابة، خلال الموجة الأولى للفيروس القاتل.