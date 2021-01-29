شاهد.. بوريس جونسون يكسر الإغلاق ويقوم بزيارة إلى إسكتلندا وسط انتقادات حادة





ووفقا للتقرير، أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زيارة إلى اسكتلندا الخميس للإشادة بالتطبيق السريع لحملة اللقاحات ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وأثارت زيارة جونسون انتقادات كبيرة بعد اتهامات وجهت له بأنه لا يلتزم بقواعد الإغلاق ومنع السفر غير الضروري.





وجادلت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، بضرورة التزام القادة بنفس القواعد المفروضة على الشعب، بالرغم من تنقله إلى اسكتلندا.





ويهدد النزاع بين المقاطعات البريطانية حول الإغلاق بتقويض جهود جونسون للترويج لمزايا الاتحاد بين اسكتلندا وبقية المملكة المتحدة، خاصة وأن العديد من استطلاعات الرأي تظهر دعمًا متزايدًا لاستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.





عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان، بوريس جونسون يكسر الاغلاق ويقوم بزيارة إلى إسكتلندا وسط انتقادات حادة.