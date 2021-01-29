وزير الأوقاف يوجه تحية خاصة لبطل الشرطة الرائد صلاح الحسيني.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه إلى جانب تضحيات رجال الجيش والشرطة فداءا لهذا الوطن، فإن هناك رجال ضحوا وما يزالون يضحوا ولا تقل تضحياتهم عن تضحيات الشهداء.





وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، أن هؤلاء المضحون هم المصابون والذين قدمت لهم وزارة الداخلية أنموذجا رمزيا لهم في احتفالها بعيدها القومي التاسع والستين، وهو الرائد البطل العظيم صلاح الحسيني، موجها تحية خاصة له ولكل زملائه من المصابين من أبناء الشرطة وأبناء القوات المسلحة.





وأشار إلى أنه إلى جانب هؤلاء من يمكن تسميتهم الشهداء حكما، فالنبي يقول "من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه" منوها أن هناك من يتمنون الشهادة ومن يعرضون أنفسهم على الله مرات عديدة، ولكل لكل أجل كتاب.





وذكر أن هناك من يتعرضون مئات المرات للشهادة وبقى أجل يحميهم، أيضا هناك من أبناء الشرطة والقوات المسلحة من هم مرابطون على الحدود يحمون وطنهم يتعرضون للشهادة بكل نفس يتنفسونه.





وخلف هؤلاء آباء وأمهات قلوبهم مع أبنائهم ، فإذا كان الأبناء يتعرضون للشهادة فهناك مع كل لحظة قلوب آباء وأمهات وزوجات يترقبون وينتظرون ، منوها أن كل هذا تضحيات عظيمة جزاؤها من عند الله تعالى.





وطالب وزير الأوقاف، بتجديد النية لحماية هذا الوطن العظيم، سائلا المولى عزوجل بأن يتغمد جميع الشهداء ويعجل للمصابين بالشفاء العاجل ويعوضهم عما افتقدوه خيرا.





وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة لتكون تحت عنوان : ” التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء ” ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.





ونقل التلفزيون المصري صلاة الجمعة من رحاب مسجد الشرطة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وبعض القنوات الخاصة وأثيرت موجات الإذاعة المصرية ، وتلا قرآن الجمعة القارئ الشيخ هاني عبدالعزيز الحسيني وألقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.