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محافظات

إغلاق 4 مراكز للدروس.. وتحرير 75 غرامة لعدم ارتداء الكمامات فى مغاغة

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:50 م
صدى البلد
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ايمن رياض
اغلقت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، 4 مراكز للدروس الخصوصية، كما  حررت 75 مخالفة لعدم ارتداء المواطنين للكمامات الواقية وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، وذلك خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية لتحقيق الانضباط داخل شوارع المركز، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

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وأكد محمد سيد ليله رئيس المركز، على استمرار جهود الوحدة المحلية لرصد المخالفات وتحقيق عملية الانضباط، وذلك بهدف القضاء على تجمعات المواطنين، مع استمرار تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة على وسائل النقل العام ومواقف السيارات وكافة القطاعات الخدمية.

كما حررت الوحدة المحلية لمركز ملوي  24 مخالفة لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة الفورية، وذلك خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية على وسائل النقل العام ومواقف السيارات بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة للحالة العامة لسوائل النقل العام ومواقف السيارات، للتأكد من مدي التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.


وأوضح اللواء احمد السايس رئيس المركز، انه بجانب الحملات على وسائل النقل العام، تم اغلاق حضانة  لمخالفة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدًا على تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة على كافة القطاعات الخدمية، بالإضافة للمتابعة المستمرة للقضاء على أي تجمعات من المواطنين.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة ملوى مصنع تدوير القمامة والمخلفات لإنتاج السماد العضوى والذي يخضع لأعمال تطوير ورفع كفاءة وفقًا ويشمل أيضا إنشاء خط جديد بما يرفع من الطاقة الإنتاجية للمصنع فى إنتاج السماد العضوي. 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها رئيس مركز ومدينة ملوى لمتابعة مستوى أداء وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من مستوى النظافة العامة بالقرى .

واثناء الجوله الميدانية قام رئيس مدينة ملوى، بأزالة حالة تعد بالبناء المخالف على املاك الدولة بطريق تونا الجبل الصحراوي، على بمساحة قيراط و12 سهم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية . 

تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في رصد مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، للحفاظ على الرقعة الزراعية والقضاء على عشوائية البناء.

وشدد رئيس المدينة على «مواصلة الجهود لمواجهة البناء غير المرخص والمخالف وذلك، للتقليل من ظاهرة البناء المخالف والمساكن العشوائية». 

وأكد رئيس المدينة أنه تم التنبيه على المواطنين بعدم البناء ومتابعة ورصد اى تعديات او البناء المخالف بأشكاله كافة 

وشدد على «ضرورة استمرار رصد اى مخالفات بالبناء مع سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة، سواء على أملاك الدولة أو الخاصة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن. 

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