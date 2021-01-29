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حوادث

ضمت 8 أشخاص.. ضبط شبكة قرصنة على الإنترنت للنصب على المواطنين

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:08 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 أشخاص، خمسة منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") بمحافظة القاهرة ، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى الإحتيال والقرصنة الإلكترونية مستغلين مهارتهم وخبرتهم الكبيرة فى الدلوف على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مع تطبيقات الحاسب الآلى والهواتف المحمولة وذلك بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين ورعايا بعض الدول الأجنبية، وذلك عن طريق عدة أساليب إحتيالية ممنهجة منها (إنشاء صفحات إلكترونية احتيالية مزيفة بأسماء أشخاص أجنبية وهمية مقيمين بالخارج على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" زاعمين امتلاكهم لملايين الدولارات ويرغبون فى إستثمارها بالبلاد – القرصنة وإختراق البريد الإلكترونى للعديد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد العاملة فى مجال الإستيراد والتصدير والإطلاع على كافة التعاملات المالية – القرصنة والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى عن طريق إنشاء صفحات مزيفة منسوبة للعديد من البنوك) .

وتم ضبط بحوزتهم (5) أجهزة حاسب آلى "لاب توب" – 16 هاتف محمول يستخدمها المتهمين فى الاتصال بضحاياهم – 2 بطاقة دفع إلكترونى لبنوك أجنبية – متحصلات نشاطهم الإجرامى من مستلزمات تجارية ماركات عالمية "مشغولات ذهبية – ساعات يد – نظارات – ملابس" – مبالغ مالية أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطهم الإجرامى) بفحص الإجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي ، وأمكن التوصل إلى أحد  ضحاياهم (تاجر ، مقيم بمحافظة البحيرة) والذى قرر قيامهم بالاستيلاء منه على مبلغ مالى بذات الأسلوب المشار إليه ، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي . 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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