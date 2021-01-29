روسيا تبدأ في تصنيع KIA STINGER أكثر سيارة شبابية.. فيديو





كشف مصنع Avtotor عن بدء إنتاج سيارات KIA Stinger ، الجديدة كليا ، وستتميز هذه السيارة بتقنيات LED ، والتي ادخلت على المصابيح الامامية ، لتمنحها تميز أكبر ، مع خط إضاء جديد يعمل بتقنيات LED



وتأتي السيارة بمصابيح خلفية على طول غطاء صندوق الامتعة بالإضافة إلى شبك معدل مثبت على الواجهة الخلفية بين العوادم ،وبالنسبة للمقصورة الداخلية ، فحصلت على أنظمة إضاءة داخلية بـ64 خيار لألوان الضوء ، وعناصر مميزة من الجلد والألومينيوم والألياف الكربونية ، كما جهزت للسيارة شاشة تعمل باللمي مقاس 10.25 بوصة ، ويمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا





وتستمد السيارة قوتها بمحركات توربينية سعة لترين ، وعزم 247 حصان ، ومحركات T-GDi توربينية بسعة 3.3 ليتر وعزم 370 حصانا، بالإضافة إلى سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، كما تم تجهيزها بنظامي دفع رباعي وخلفي، وبالنسبة لوسائل الأمان ، فسوقف تحصل السيارة على مصابيح شبورة ، وحساسات عند القيادة.



ولكن من المفترض أن تظهر كيا المحدثة في السوق الروسي هذا العام ، وسيتم الإعلان عن الأسعار والموديلات المتاحة بعد طرحها في الأسواق



