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سيارات

روسيا تبدأ في تصنيع KIA STINGER أكثر سيارة شبابية.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:06 م
KIA Stinger
KIA Stinger
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أماني نوار


كشف مصنع Avtotor عن بدء إنتاج سيارات KIA Stinger ، الجديدة كليا ، وستتميز هذه السيارة بتقنيات LED ، والتي ادخلت على المصابيح الامامية ، لتمنحها تميز أكبر ، مع خط إضاء جديد يعمل بتقنيات LED

وتأتي السيارة بمصابيح خلفية على طول غطاء صندوق الامتعة بالإضافة إلى شبك معدل مثبت على الواجهة الخلفية بين العوادم ،وبالنسبة للمقصورة  الداخلية ، فحصلت على أنظمة إضاءة داخلية بـ64 خيار لألوان الضوء ، وعناصر مميزة من الجلد والألومينيوم والألياف الكربونية ، كما جهزت للسيارة شاشة تعمل باللمي مقاس 10.25 بوصة ،  ويمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا


وتستمد السيارة قوتها بمحركات توربينية سعة لترين ، وعزم 247 حصان ، ومحركات T-GDi توربينية بسعة 3.3 ليتر وعزم 370 حصانا،  بالإضافة إلى  سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، كما تم تجهيزها بنظامي دفع رباعي وخلفي، وبالنسبة لوسائل الأمان ، فسوقف تحصل السيارة على مصابيح شبورة ، وحساسات عند القيادة.

ولكن من المفترض أن تظهر كيا المحدثة في السوق الروسي هذا العام ، وسيتم الإعلان عن الأسعار والموديلات المتاحة بعد طرحها في الأسواق

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