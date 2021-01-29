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رياضة

قبل إغلاق سوق الانتقالات.. ماتيب يجبر ليفربول على ضم صفقة دفاعية

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:04 م
ماتيب ومحمد صلاح
ماتيب ومحمد صلاح
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محمد السعيد
أكد تقرير صحفي، أن نادي ليفربول يسعى لضم صفقة دفاعية، قبل ساعات قليلة، من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

كان ماتيب تعرض لإصابة قوية في أربطة الكاحل، خلال مواجهة توتنهام أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز ثلاثة أهداف، مقابل هدفين.

وذكرت موقع " ليفربول إيكو"، أن إدارة نادي ليفربول تسعى للتعاقد مع مدافع خلال الساعات الماضية، بطلب من يورجن كلوب المدير الفني للفريق، وذلك بعد إصابة ماتيب.

ومن المقرر أن يغلق سوق الانتقالات الشتوية في إنجلترا، يوم السبت المقبل، الموافق  31 يناير.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة.
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