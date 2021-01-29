تأهيل الطلاب المتقدمين.. كلية الدراسات العليا تعلن عن موعد تلقي طلبات الالتحاق

قال الدكتور سيد خاطر عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة ، أنه سيتم قبول طلبات التقديم لطلاب الدراسات العليا بدءا من شهر يونيو المقبل، أونلاين، وكذلك حضوريا في مقر الكلية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المقررة .





وأوضح لـ "صدى البلد" أنه يتم قبل موعد التقديم بفترة ، عمل دورات تدريبية اختيارية للطلاب ، لاجتياز امتحانات القبول في تخصصات الإحصاء ، والرياضيات ، وعلوم الحاسب .





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وأشار إلى أن الهدف من عمل هذه الدورات ، هو تأهيل وتدريب الطلاب المتقدمين على اجتياز اختبارات القبول التي تعدها الكلية ، فهذه الدورات اختيارية وليست إجبارية .





وأضاف "خاطر" أن الكلية تقبل جميع الطلاب الحاصلين على أي درجة جامعية من إحدى الجامعات المصرية ، بأي تقدير وبأي تخصص وأي سنة تخرج ، وبالنسبة لخريجي الكليات الخاصة والمعاهد ، يتم تقديم معادلة للكلية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات .









وتابع ، أن القبول الرسمي يكون بعد اجتياز الاختبارات التي تعدها الكلية و دفع المصروفات الدراسية ، وموعد القبول يكون خلال شهر 9 من العام الجاري .