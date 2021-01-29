وزير الأوقاف: إعلان الجهاد حق حصري لولي الأمر.. مختار جمعة يوجه تحية خاصة لرائد الشرطة البطل صلاح الحسيني.. ويؤكد: التاريخ سيقف شامخا أمام تضحيات العظماء في سبيل الأوطان.. فيديو

وزير الأوقاف يخطب الجمعة من مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة

- التاريخ سيقف شامخا أمام تضحيات العظماء في سبيل الأوطان

- النبي هو الشخص الوحيد الذي كان يعلن حالة الحرب

- مصطلح الجهاد القتالي حق حصري لولي الأمر

- وزير الأوقاف يوجه تحية خاصة لبطل الشرطة الرائد صلاح الحسيني









حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة لتكون تحت عنوان : ” التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء ” ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.





ونقل التلفزيون المصري صلاة الجمعة من رحاب مسجد الشرطة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وبعض القنوات الخاصة وأثيرت موجات الإذاعة المصرية ، وتلا قرآن الجمعة القارئ الشيخ هاني عبدالعزيز الحسيني وألقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، من رحاب مسجد الشرطة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، عن التضحية في سبيل الوطن.





وقال وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، إن التضحية في سبيل الوطن جزء من صميم عقيدتنا الدينية فمصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، فالنبلاء والأوفياء هم الذين يضحون بأنفسهم في سبيل الله.





وأشار إلى أن التاريخ سيقف شامخا وشاهدا أمام تضحيات العظماء في سبيل الأوطان، كما يقف شاهدا على الخونة والعملاء والمأجورين يسجل بمداد من نور أسماء الشهداء والمصابين ويسجل أسماء الخونة والعملاء بمداد الخيانة والغدر.





وأكد أنه لابد أن نفرق بين شهيد الحق في سبيل الله والوطن وبين قتيل الباطل من أهل الفتنة وجماعات أهل الشر، الذين يستبيحون دماء الأبرياء.





وتابع: كما يجب أن نفرق بين الجهاد الحق، وبين أهل البغي والإفساد في الأرض، وعلينا أن نفرق أيضا بين مفهوم الجهاد والقتال، فالجهاد قد يكون بالنفس أو المال أو الحكمة والدعوة أو بالقرآن الكريم.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصطلح الجهاد القتالي تطور مدلول الكلمة في هذا العصر، فأصبح يعني إعلان حالة الحرب وحالة التعبئة العامة أو الخاصة، وهي حق حصري لولي الأمر الشرعي الذي أناط القانون والدستور به إعلان حالة الحرب.





وأضاف وزير الأوقاف، أنه في عهد النبي لم يثبت ولم يكن لأي شخص غير النبي أن يعلن حالة الحرب، بصفته نبيا وحاكما ، وفي كل العهود بعد النبي لم يكن لأحد غير الخليفة أن يعلن حالة الحرب دون أن يعلنه الخليفة بنفسه،فلم يحدث في تاريخ الإسلام على الإطلاق وفعلت ذلك، وحينما حدث ذلك من بعض الجماعات أطلق عليهم مصطلح "الخوارج"، مؤكدا أن إعلان حالة الحرب من أحد غير الخليفة أو ولي الأمر هو بغي وفساد وإفساد في الارض.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه إلى جانب تضحيات رجال الجيش والشرطة فداءا لهذا الوطن، فإن هناك رجال ضحوا وما يزالون يضحوا ولا تقل تضحياتهم عن تضحيات الشهداء.





وأضاف وزير الأوقاف، أن هؤلاء المضحون هم المصابون والذين قدمت لهم وزارة الداخلية أنموذجا رمزيا لهم في احتفالها بعيدها القومي التاسع والستين، وهو الرائد البطل العظيم صلاح الحسيني، موجها تحية خاصة له ولكل زملائه من المصابين من أبناء الشرطة وأبناء القوات المسلحة.





وأشار إلى أنه إلى جانب هؤلاء من يمكن تسميتهم الشهداء حكما، فالنبي يقول "من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه" منوها أن هناك من يتمنون الشهادة ومن يعرضون أنفسهم على الله مرات عديدة، ولكل لكل أجل كتاب.





وذكر أن هناك من يتعرضون مئات المرات للشهادة وبقى أجل يحميهم، أيضا هناك من أبناء الشرطة والقوات المسلحة من هم مرابطون على الحدود يحمون وطنهم يتعرضون للشهادة بكل نفس يتنفسونه.





وخلف هؤلاء آباء وأمهات قلوبهم مع أبنائهم ، فإذا كان الأبناء يتعرضون للشهادة فهناك مع كل لحظة قلوب آباء وأمهات وزوجات يترقبون وينتظرون ، منوها أن كل هذا تضحيات عظيمة جزاؤها من عند الله تعالى.





وطالب وزير الأوقاف، بتجديد النية لحماية هذا الوطن العظيم، سائلا المولى عزوجل بأن يتغمد جميع الشهداء ويعجل للمصابين بالشفاء العاجل ويعوضهم عما افتقدوه خيرا.