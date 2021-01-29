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ثقافة

وزيرة الثقافة تنعي الفنان محمود عبد الغفار: فقدت أحد رموز مسرح الطليعة

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:41 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة وجمبع القطاعات والهيئات، الفنان محمود عبدالغفار الذى غيبه الموت فى الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة 29 يناير عن عمر يناهز 60 عام اثر ازمة قلبية مفاجئة.

 وقالت "ايناس"، ان الساحة الفنية فقدت أحد رموز مسرح الطليعة، والذى وكان نموذجا في الاجتهاد والمثابرة والإيمان بقيمة الفن ورسالته ، واكدت ان مسيرته الفنية ستظل خير شاهدا على احترامه للابداع الجاد . 

يُذكر أن الفنان الراحل محمود عبدالغفار  ولد فى 20 يناير 1961 وبدأ مسيرته الفنية في حقبة الثمانينيات، جسد العديد من الأدوار الثانوية المساعدة والمتنوعة في مجالات السينما والمسرح والتليفزيون، بالإضافة إلى العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية الأخرى.
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