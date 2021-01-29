وزيرة الثقافة تنعي الفنان محمود عبد الغفار: فقدت أحد رموز مسرح الطليعة





نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة وجمبع القطاعات والهيئات، الفنان محمود عبدالغفار الذى غيبه الموت فى الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة 29 يناير عن عمر يناهز 60 عام اثر ازمة قلبية مفاجئة.





وقالت "ايناس"، ان الساحة الفنية فقدت أحد رموز مسرح الطليعة، والذى وكان نموذجا في الاجتهاد والمثابرة والإيمان بقيمة الفن ورسالته ، واكدت ان مسيرته الفنية ستظل خير شاهدا على احترامه للابداع الجاد .



