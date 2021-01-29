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برلمان

برلماني: توجيهات السيسي بتطوير صندوق تكريم الشهداء رسالة تقدير من مصر لأبنائها

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:19 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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القسم السياسي

أكد النائب أحمد نشأت منصور عضو مجلس النواب، أن مصر لا تنسى شهداءها من رجال وأبطال الشرطة والقوات المسلحة الذين لم يترددوا في التضحية بأنفسهم في سبيل التصدي للإرهاب والدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.

واشاد نشأت خلال تصريحات له، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي بالعمل على تطوير آليات عمل صندوق تكريم الشهداء وتنمية موارده بعد اجتماعه بمجلس ادارة الصندوق والاطلاع على أعماله ونشاطاته طوال عام 2020، بما في ذلك الموقف المالي للصندوق، والمزايا والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين بالتنسيق مع جميع جهات الدولة المعنية.

وشدد عضو مجلس النواب ان توجيهات الرئيس السيسي كانت العمل، على الاستمرار في جهود تحديث قواعد البيانات وإصدار البطاقات للمخاطبين والمستفيدين من الصندوق بكافة فئاتهم من شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية  والارهابية والأمنية واسرهم.

وأضاف منصور ان تكريم الشهداء هو رسالة لذويهم ان الوطن لا يتأخر عن أبنائه، وانه يساندهم بعد رحيل ذويهم ويقدم لهم كل المساعدات اللازمة. تكريما للأدوار البطولية التي قاموا بها أثناء حياتهم وعدم تأخرهم في تلبية نداء الوطن.
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