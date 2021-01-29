ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أعراض تحدب الرقبة.. نمو الشعر الزائد أغربها

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:38 م
اعراض تحدب الرقبة
اعراض تحدب الرقبة
Advertisements
آية التيجي
تشير أعراض تحدب الرقبة إلى وجود كتلة قبيحة من الدهون تتشكل في الجزء العلوي من الظهر بين الكتفين. يمكن أن ينشأ عن مجموعة متنوعة من الحالات التي تتميز بزيادة مستويات الكورتيزول أو الجلوكوكورتيكويد (الهرمونات التي تنتجها الغدة الكظرية) في مجرى الدم. 

السبب الأكثر شيوعًا لـ اعراض تحدب الرقبة بسبب ارتفاع مستويات الكورتيزول هو استخدام عقاقير الكورتيكوستيرويد عن طريق الفم ، والتي يتم وصفها لعلاج الحالات المختلفة ، بما في ذلك الأمراض الالتهابية.


ويمكن أن تحدث مستويات الكورتيزول المرتفعة أيضًا عندما ينتج الجسم الكثير من الكورتيزول. المصطلح الطبي لهذه الحالة هو متلازمة كوشينغ. داء كوشينغ هو شكل محدد من أشكال متلازمة كوشينغ حيث ينتج ورم الغدة النخامية مستويات مرتفعة من هرمون يوجه الغدد الكظرية لتخليق الكورتيزول.

ومن أبرز أعراض تحدب الرقبة، والتي تختلف تبعًا للمرض أو الاضطراب أو الحالة الأساسية.

1- حب الشباب
2- آلام الظهر
3- كدمات سهلة
4- التغييرات العاطفية
5- ارتفاع نسبة السكر في الدم
6- نمو الشعر الزائد
7- العطش الشديد
8- انتفاخ واحمرار الوجه
9- كثرة التبول
10- الحساسية المفرطة تجاه الجلوكوز
11- ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)
12- تغيرات الدورة الشهرية
13- بدانة
14- وجه مستدير على شكل قمر
15- ترقق الجلد
16- ضعف (فقدان القوة)
17- هشاشة العظام.
18- انحناء العمود الفقري أو الجنف.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج الغدة الدرقية بالأعشاب

علاج نهائى لـ الغدة الدرقية

علاج احتباس الماء فى الجسم

علاج زيادة إفراز الغدة الدرقية بطرق مختلفة

وصفة لمنع نمو الشعر في الوجه

علاج حدبة الرقبة.. أبرز أعراضها وتمارين للتخلص منها

ترشيحاتنا

استعدادا لمونديال الأندية.. أشرف صبحي والخطيب يشهدان المران الأخير للاعبي الأهلي| صور

السعودية: السجن 10 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لمنتحلي صفة رجال المباحث والاستخبارات

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

استشاري مناعة يكشف أسباب انخفاض إصابات كورونا ويحذر من موجة ثالثة

بعد بادجي.. أنقرة جوجو يعلن تعاقده مع جيرالدو

جرحى وقتلى في اندلاع حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في رومانيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور

البادي أظلم.. قصة سيارة زرقاء أنيقة تألقت برفقة جنات.. صور

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها