أعراض تحدب الرقبة.. نمو الشعر الزائد أغربها

تشير أعراض تحدب الرقبة إلى وجود كتلة قبيحة من الدهون تتشكل في الجزء العلوي من الظهر بين الكتفين. يمكن أن ينشأ عن مجموعة متنوعة من الحالات التي تتميز بزيادة مستويات الكورتيزول أو الجلوكوكورتيكويد (الهرمونات التي تنتجها الغدة الكظرية) في مجرى الدم.
السبب الأكثر شيوعًا لـ اعراض تحدب الرقبة بسبب ارتفاع مستويات الكورتيزول هو استخدام عقاقير الكورتيكوستيرويد عن طريق الفم ، والتي يتم وصفها لعلاج الحالات المختلفة ، بما في ذلك الأمراض الالتهابية.
ويمكن أن تحدث مستويات الكورتيزول المرتفعة أيضًا عندما ينتج الجسم الكثير من الكورتيزول. المصطلح الطبي لهذه الحالة هو متلازمة كوشينغ. داء كوشينغ هو شكل محدد من أشكال متلازمة كوشينغ حيث ينتج ورم الغدة النخامية مستويات مرتفعة من هرمون يوجه الغدد الكظرية لتخليق الكورتيزول.
ومن أبرز أعراض تحدب الرقبة، والتي تختلف تبعًا للمرض أو الاضطراب أو الحالة الأساسية.
1- حب الشباب
2- آلام الظهر
3- كدمات سهلة
4- التغييرات العاطفية
5- ارتفاع نسبة السكر في الدم
6- نمو الشعر الزائد
7- العطش الشديد
8- انتفاخ واحمرار الوجه
9- كثرة التبول
10- الحساسية المفرطة تجاه الجلوكوز
11- ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)
12- تغيرات الدورة الشهرية
13- بدانة
14- وجه مستدير على شكل قمر
15- ترقق الجلد
16- ضعف (فقدان القوة)
17- هشاشة العظام.
18- انحناء العمود الفقري أو الجنف.