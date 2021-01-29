أعراض تحدب الرقبة.. نمو الشعر الزائد أغربها





السبب الأكثر شيوعًا لـ اعراض تحدب الرقبة بسبب ارتفاع مستويات الكورتيزول هو استخدام عقاقير الكورتيكوستيرويد عن طريق الفم ، والتي يتم وصفها لعلاج الحالات المختلفة ، بما في ذلك الأمراض الالتهابية.





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ويمكن أن تحدث مستويات الكورتيزول المرتفعة أيضًا عندما ينتج الجسم الكثير من الكورتيزول. المصطلح الطبي لهذه الحالة هو متلازمة كوشينغ. داء كوشينغ هو شكل محدد من أشكال متلازمة كوشينغ حيث ينتج ورم الغدة النخامية مستويات مرتفعة من هرمون يوجه الغدد الكظرية لتخليق الكورتيزول.