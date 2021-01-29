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رياضة

فرج عامر: الانتقالات الشتوية لم تنته.. ومفاجآت بعيدة عن حسام حسن

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:19 م
فرج عامر
فرج عامر
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عبدالله هشام
أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن موسم الانتقالات الشتوية لم ينتهي بعد مشيرا الي انه سيحدث الكثير من المتغيرات خلال الأيام القليلة المقبلة قبل غلق باب الميركاتو  . 

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : موسم الانتقالات لم ينتهي بعدـ، سموحة لن يعقد صفقات تبادلية مع اي نادي علي الاطلاق  تحت أي ظروف

وأضاف : ولسة ممكن تحصل اشياء اخري في موسم الانتقالات بعيدا عن حسام حسن نهائيا

واختتم رئيس النادي  : محمد شكري ظهير ايسر  النادي الاهلي ولاعب الفريق الاول  بديل (علي معلول )مواليد ١٩٩٩ ينضم  معارا   لنادي سموحة  لنهاية موسم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢(موسمين) 
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