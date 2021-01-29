فرج عامر: الانتقالات الشتوية لم تنته.. ومفاجآت بعيدة عن حسام حسن

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن موسم الانتقالات الشتوية لم ينتهي بعد مشيرا الي انه سيحدث الكثير من المتغيرات خلال الأيام القليلة المقبلة قبل غلق باب الميركاتو .





وكتب عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : موسم الانتقالات لم ينتهي بعدـ، سموحة لن يعقد صفقات تبادلية مع اي نادي علي الاطلاق تحت أي ظروف





وأضاف : ولسة ممكن تحصل اشياء اخري في موسم الانتقالات بعيدا عن حسام حسن نهائيا





واختتم رئيس النادي : محمد شكري ظهير ايسر النادي الاهلي ولاعب الفريق الاول بديل (علي معلول )مواليد ١٩٩٩ ينضم معارا لنادي سموحة لنهاية موسم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢(موسمين)