اقتصاد السعودية.. 295 ألف عقد تمويل سكني جديد خلال 2020 بقيمة 140.7 مليار ريال

كما أظهرت نشرة "ساما" أن 97% من قيمة عقود التمويل العقاري للأفراد من خلال البنوك، ونحو 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما شكلت عقود تمويل الفلل السكنية 81% من التمويل، و14% للشقق، و5% للأراضي السكنية، وبلغت نسبة عقود القروض السكنية المدعُومة من خلال برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية في 2020م نحو 96% من العقود المُبرمة، وما نسبته 95% من التمويل خلال 2020.





يُذكر أن إحصائيات "ساما" أظهرت نموًا في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179 ألف عقد بقيمة 79.1 مليار، فيما بلغت القروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50 ألف عقد بقيمة إجمالية قاربت 29.5 مليارا، وفي عام 2017 نحو 30,833 عقدا بقيمة زادت عن 21 مليارا، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17.1 مليارا.



