بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة.. زيارة لـ منتخب اليد.. ويستعرض ملامح مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الاسبوعي ويوافق على عدة قرارات

إصدار عملة تذكارية فضية لبطولة كأس العام لكرة اليد الـ 27 رجال

مدبولي يشيد بالجهود المبذولة من جميع الباحثين بمركز المعلومات

ويرسل تحية تقدير واحترام للمنتخب الوطني لكرة اليد للرجال





نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 23 يناير إلى 29 يناير، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.





وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل المركز محل الصندوق، ويباشر اختصاصاته. ويأتي ذلك في إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق الشراكة بين مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين لزيادة كفاءتهم، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض بمساحة 69.16 فدان، ناحية منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها في بعض المشروعات البترولية.





كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على إضافة الرقيب أول سابقًا محمد محمد النادي عفيفي، من القوات المسلحة، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، والذي أصيب أثناء تنفيذ مأمورية أمنية، في إطار تكريم أبطال هذا الوطن، إلى جانب الموافقة على ما طرحه وزيرا المالية والتجارة والصناعة لفتح الباب لعدد من الشركات للاستفادة من مبادرة السداد الفوري (85%) لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، كما تم الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة القاهرة، التصرف بالبيع في قطعة الأرض رقم 34 ص 1 الكائنة بالمنطقة الصناعية بالقطامية، والمملوكة للمحافظة، لصالح إقامة مشروع استثماري، وكذلك الموافقة على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة PATP Dev الفرنسية بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لخط القطار الكهربائي الذى يربط عدلي منصور ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الخط الذى يقوم بتنفيذه حاليًا تحالف شركات (AVIC-CREC) الصينية بالتعاون مع شركات مصرية، بنسبة تنفيذ للأعمال الإنشائية للمشروع بلغت نحو 72%.





كما شملت القرارات أيضًا الموافقة على السير في إجراءات توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بنظام BOO بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة خليج السويس، ويتم تنفيذها بواسطة تحالف (سيمنس ـ جاميسا) للطاقة المتجددة بسعر 3 سنت/كيلو وات/ساعة، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما، وذلك في إطار التوسع في الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى الموافقة على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاقد مع شركة "مايكروسوفت"، لتوفير الرخص والخدمات اللازمة لتشغيل مركز البيانات الموحد للعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات المواكبة لانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى الحى الحكومي، إلى جانب اعتماد محضر الاجتماع رقم 44، والمنعقد بتاريخ 21/1/2021 للجنة العليا للتعويضات، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والمستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسؤوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية لبطولة كأس العام لكرة اليد الـ 27 رجال - مصر 2021.





وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ومحافظ بورسعيد، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة لعقد اجتماع لمناقشة واستعراض أهم ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، حيث أكد أن هذه الموازنة تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حاليًا عالميًا ومحليًا، والمتعلقة بجائحة فيروس كورونا، وذلك بحضور وزير المالية، ونائب الوزير للسياسات المالية.





وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع لاستعراض الجهود المبذولة من البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، ونظم الدفع الإلكترونية، وكذا عدد من ملفات العمل المشترك المهمة، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولتعاون الدولي، والمالية، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية، والبنك المركزي، كما ترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لمشروع تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور 11 وزيرًا، ورئيسي الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب مشاركة وزير الداخلية، ومسئولي الوزارات المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب الاجتماع الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة مثل مشروع تطوير القرى المصرية، وجهود مواجهة كورونا، والإجراءات المتبعة في بطولة كأس العالم لكرة اليد. كما ترأس اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمعهد القومي للأورام الجديد "مستشفى 500 500"، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة القاهرة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، وعميد المعهد القومي للأورام.





وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إلقاء كلمة خلال الافتتاحات الرئاسية لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث استعرض المشروع القومي لتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وأوضح أن هناك أكثر من 31 ألف مشروع تم وجار تنفيذها تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 5.8 تريليون جنيه، بالإضافة إلى إرسال برقية تهنئة لوزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69 الذى يوافق يوم 25 يناير.





وأعرب عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لوزير الداخلية ولهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية، فضلًا عن إرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، حيث أعرب بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة عن تقديم أصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعين المولى بالتوفيق والسداد لرئيس الجمهورية في استكمال مسيرة التنمية الشاملة.





كما شملت الأنشطة أيضًا، حضور رئيس مجلس الوزراء مباراة منتخب مصر ونظيره السلوفيني ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد، والتي انتهت بالتعادل وتأهل مصر إلى دور الثمانية للبطولة، حيث هنأ لاعبي الفريق وجهازهم الفني والإداري ومسئولي اللعبة، ووزير الشباب والرياضة بالصعود، بالإضافة إلى استعراض الإصدار الجديد "آفاق مستقبلية"، أحدث إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدورية، التي تلقى الضوء على عدد من التوقعات البارزة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية،. كما شهد وصول ماكينة الحفر العميق لمحطة "الكيت كات"، والتي تعد المحطة الأخيرة بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وذلك برفقة وزير النقل، وبمشاركة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، والسفير الفرنسي بالقاهرة، وسفير الاتحاد الأوروبي.



