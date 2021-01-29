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رياضة

تشكيل النصر والترسانة قبل لقاء القسم الثاني

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:30 م
النصر والترسانة
النصر والترسانة
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عبدالله هشام
يلتقي بعد قليل فريق النصر مع فريق الترسانة في المباراة التي ستقام علي ملعب النصر في الثانية والنصف ظهر اليوم ضمن الجولة 11 بدوري القسم الثاني .

واعلن سيد عبد المدير الفني للنصر تشكيل النصر  وجاء كالتالي .

عمرو شعبان في حراسة المرمي واسامه الليبي وحسن حسين واحمد خليل كالوشا وابراهيم صلاح وحسام اشرف وادهم حامد ومحمد اوشا وجون مانجا ومحمود رشاد فالكاو وميدو العطار.

ويغيب عن النصر احمد حسين نجم الفريق للإيقاف لحصوله علي ثلاث إنذارات.

واعلن علاء نوح المدير الفني الترسانة تشكيل فريقه وجاء كالتالي ..

احمد محمد في حراسة المرمى واحمد محمد احمد وبركات حجاج وعلي محمد وأحمد إبراهيم ونانا كوامي وابراهيم منصور وعمر طارق وأحمد مصطفي حسين واحمد محمود ويوسف محمد .

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من صبحي العمراوي حكم ساحة منطقة اسكندريه  وهشام الدسوقي مستعد أول منطقة الغربيه وحماده الصياد مساعد ثاني منطقة الغربيه  والسيد عبد العزيز حكم رابع منطقة القاهرة
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