ضمن حياة كريمة.. إعادة تأهيل 30 منزلا متهالكا وبناء 25 وصلة مياه في قنا| فيديو

قال عوض زكي ، مدير قطاع جنوب الصعيد بمؤسسة "صناع الخير" ، إن المبادرة ساهمت في إعادة تأهيل وتجديد، 30 منزلا متهالكا، وبناء 25 وصلة مياه، إضافة إلى القوافل البيطرية، وتسليم 30 قارب صيد لصيادي قنا.





وأضاف عوض زكي، خلال لقائه لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن المبادرة ساهمت في دفع مبالغ التصالح ، لـ180 حالة، وتقديم الدعم المالي، الذي وصل لـ 1500 ج للعمالة الغير منتظمة.





وأشار إلى أنه تم عمل بحث ميداني ، ودراسة كاملة ، لاختيار الأسر الأولى بالرعاية ، قبل البدء في أعمال التطوير.





وتطلق وزارة الصحة اليوم الجمعة، قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة إلى البحر الاحمر.





وتستمر القافلة على مدار يومي ٢٩ و٣٠ يناير للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).





وكان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، برفقته الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، شهدا بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا بمستشفى حميات الغردقة مستشفى العزل بالمحافظة.



