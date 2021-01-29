المفوضية الأوروبية: العقد مع "أسترازينيكا" لتوريد لقاح "كورونا" يحتوي على "توريدات ملزمة"

أكدت المفوضية الأوروبية أن عقدها مع شركة الأدوية البريطانية - السويدية (أسترازينيكا) لتوريد اللقاح ضد فيروس "كورونا" يحتوي على "توريدات ملزمة"، وذلك في محاولة من التكتل للحصول على كميات اللقاح الموعودة من الشركة.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - في تصريحات أوردتها شبكة "يورو نيوز" الأوربية اليوم/الجمعة/ - "هناك إمدادات ملزمة والعقد واضح تمامًا"، مشيرة إلى أنه يحتوي على كميات توريد واضحة لشهر ديسمبر الماضي والأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021.

وأضافت: "لقد أكدت لنا أسترازينيكا صراحة في هذا العقد أن أي التزامات أخرى لن تمنع تنفيذ العقد".



وتأتي تصريحات فون دير لاين بعد أن أبلغت الشركة المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي أنها ستقلص حجم التوريدات المخطط لها بنسبة 60% في الربع الأول من العام، معترفة بتأخرها عن جدول إنتاج اللقاح.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، "ليس هناك تفسير معقول لتأخير شركة الأدوية في إمداد اللقاح الذي طورته ضد كوفيد-19 للاتحاد الأوربي"، معربة عن رفضها لادعاءات "أسترازينيكا" - التي ألقت باللوم على وجود "خلل" في الإنتاج - وأن الشركة، بموجب العقد، ليست مجبرة لبذل الجهود لتسليم الإمدادات.