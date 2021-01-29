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أخبار العالم

هل يثق الروس في قيادة بوتين لبلادهم؟.. استطلاع رأي يجيب

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:29 م
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
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أ ش أ
 أظهر استطلاع للرأي أجراه صندوق "الرأي العام" الروسي أن 53 في المئة من الروس يثقون بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للبلاد، مقابل 35 في المئة عبروا عن عدم الثقة بقيادة الرئيس الروسي، ووجدت نسبة 12 في المائة صعوبة في تحديد موقفها . 

وأشار الاستطلاع، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الجمعة، إلى أن 60 في المئة من المشاركين فيه أكدت أن أداء الرئيس فلاديمير بوتين في منصبه جيد، وعبر 26 في المئة عن أن إداء الرئيس الروسي في منصبه غير جيد، في حين وجدت نسبة 14 في المئة من العينة صعوبة في الإجابة على السؤال المتعلق بأداء الرئيس.

يُذكر أن هذا الاستطلاع تم إجراؤه في الفترة من 22 إلى 24 يناير الجاري، وشمل 1500 عينة من مختلف الفئات العمرية في 53 منطقة روسية، وذلك عن طريق إجراء المقابلات في أماكن الإقامة. ولا يتجاوز الخطأ الإحصائي نسبة 3.6 في المئة.
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