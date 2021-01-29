المحامين العرب: العدوان التركي على الأراضي السورية امتداد لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك ‏القوانين الدولية

أدان ناصر الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، العدوان التركي على الأراضي السورية، معلنا أنه تواصل مع رئيس الاتحاد رجائي عطية، والنقباء العرب لدراسة الموقف.





وذكر البيان الذي أصدره الأمين العام لاتحاد المحامين العرب:" يدين اتحاد المحامين العرب بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية والذي يعتبر إمتداد لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك ‏القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الغير شرعية لتشريد ‏الشعب السوري وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير وإزهاق الأرواح واستهداف وتخريب وإتلاف المنشآت العمرانية والاقتصادية على الأراضي السورية. ‏





وإن اتحاد المحامين العرب يعلن تضامنه مع سوريا وشعبها محذر من أن استمرار هذا الاحتلال في مناطق ريف حلب الشمالي منذ 2016 عفرين منذ 2018 تل أبيض ورأس العين منذ 2019 وما يتم الآن من إطلاق صواريخ على مدينة تل رفعت من قتل سكانها الأبرياء أحياء وتدمير ‏معالم المدينة التاريخية، والأثرية وتنصيب حكومة تركيا للحكام في شمال الأراضي السورية ليتم طرد أكراد سوريا والعرب من منطقة عفرين ‏لوضع عناصر من المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، فإن استمرار هذا الوضع ما هو غير ازدراء للقوانين الدولية وفرض منطق القوة والأمر الواقع سيقضي تمامًا على فرص السلام المنشود على جميع الأراضي العربية والعالم أجمعين .



