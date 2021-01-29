نصف تذكرة.. تخفيضات وخدمات مجانية للمعاشات أقل من 2000 جنيه

كشفت شركة مترو الأنفاق عن إتاحة تخفيض لكبار السن فوق "60 عامًا" بتخفيض 50% أو بـ"نصف تذكرة"، وفقا لقرار المهندس كامل الوزير، وزير النقل .

ويبلغ سعر تذكرة كبار السن لـ(9 محطات) 2.5 جنيهات، والـ(16 محطة) 3.5 جنيهات، وأكثر من (16 محطة) 5 جنيهات، في حين أن أسعارها الأصلية (5 و7 و10)، ويحصلون على التذاكر المخفضة المخصصة لهم من شبابيك الحجز المتواجدة في كافة محطات الخطوط الثلاثة بموجب بطاقة الرقم القومي.

وكانت وزارة النقل، قد أعلنت عن تنفيذ قرار طرح اشتراكات وتذاكر مجانية لمن فوق الـ70 عاما، وتخفيضات بنسبة 50% لمن فوق الـ60 عامًا.

وكانت وزارة النقل، قد أعلنت عن تنفيذ قرار طرح اشتراكات وتذاكر مجانية لمن فوق الـ70 عاما، وتخفيضات بنسبة 50% لمن فوق الـ60 عامًا.

وفي أكتوبر الماضي، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم الاتفاق مع كامل الوزير وزير النقل على توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50% لمن فوق 60 عاما.

وفي أكتوبر الماضي، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم الاتفاق مع كامل الوزير وزير النقل على توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50% لمن فوق 60 عاما.

هذا ونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد -الذي وافق عليه مجلس النواب قبل عامين وطُبق بداية العام الماضي- في مادته (97) على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى:





1. تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التى لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات (2000 جنيه).





2. تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.





3. تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.





4. تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.





5. أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.



