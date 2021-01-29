وزير خارجية البحرين يجري اتصالا بنظيره الكويتي لتعزيز سبل التعاون

أجرى وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني اتصالا هاتفيا اليوم مع الشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت.





وتم خلال الاتصال بحث العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من نمو وازدهار في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التعاون الثنائي خدمة للمصالح المشتركة. كما جرى استعراض مسيرة التعاون الخليجي المشترك، والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وتنسيق مواقف البلدين تجاهها.





وقدم 4 قياديين بديوان رئيس الوزراء الكويتي استقالاتهم أمس إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لاتخاذ ما يراها مناسبا، وفق ما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية.





والاستقالات المقدمة شملت كلا من: رئيسة ديوان رئيس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد، والشيخ د. سالم جابر الأحمد ود. رشا الصباح، والوزير الأسبق فيصل الحجي.





وحققت الكويت تحسنا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 الذي صدر الخميس، عن منظمة الشفافية الدولية بحلولها في الترتيب الـ 78 عالميا والسابع عربيا (مكرر)، بعدما كانت الـ 85 عالميا والتاسعة عربيا في مؤشر 2019.





وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، استطاعت الكويت زيادة عدد النقاط الحاصلة عليها بتحقيقها 42 نقطة من أصل مئة نقطة بعدما حققت 40 نقطة العام الماضي.





وكشفت مصادر ذات لصحيفة "الراي" الكويتية أنّ بنك الكويت المركزي طلب من البنوك تحليل حركة حسابات 28 فردًا وكيانًا، بينهم نائب سابق صادرة في حقه أحكام بالحبس في قضايا غسل أموال ونصب عقاري، إلى جانب مسؤولين رئيسيين في شركات، بينهم قيادي مشهور ارتبط اسمه بقضايا نصب عقاري، ويقضي حبسًا حاليًا وأحكامًا بالحبس.





ويعني تحليل حركة الحسابات رصد جميع الأموال المالية الصادرة والواردة من الحسابات، واتجاهاتها، ومصادرها، إلى جانب تحديد حجم الرصيد والمبالغ أول الفترة المطلوب حصرها وآخرها، ما يسهم في تقييم ما إذا كانت حركة الأموال طبيعية أم تضمّنت قفزات لافتة.



