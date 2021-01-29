الأرصاد توجه رسالة للمواطنين بخصوص حالة الجو.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إن الساعات المقبلة ستقل كميات السحب، مع استمرار نشاط الرياح، موضحًا أن الجميع يشعر بانخفاض فى درجات الحرارة، وأن هناك أمطار بأغلب الأنحاء.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن القاهرة اليوم شهدت أمطار خفيفة اليوم، ولكن مع دخول الليل ستختفى الأمطار.





ولفت إلى أن البلاد بداية من يوم السبت غد ستنعدم فرص سقوط الأمطار، وستعود درجات الحرارة تدريجيًا، وكشف أن الرياح ستختفى من يوم الأحد لـ الثلاثاء.





وطالب محمود شاهين، من المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، وعدم تغيير الملابس، وكشف أن القاهرة من يوم الأحد لـ الأربعاء ستكون درجات الحرارة بها تصل لـ 26 و 24.



