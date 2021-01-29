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الأرصاد توجه رسالة للمواطنين بخصوص حالة الجو.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:11 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إن الساعات المقبلة ستقل كميات السحب، مع استمرار نشاط الرياح، موضحًا أن الجميع يشعر بانخفاض فى درجات الحرارة، وأن هناك أمطار بأغلب الأنحاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن القاهرة اليوم شهدت أمطار خفيفة اليوم، ولكن مع دخول الليل ستختفى الأمطار.

ولفت إلى أن البلاد بداية من يوم السبت غد ستنعدم فرص سقوط الأمطار، وستعود درجات الحرارة تدريجيًا، وكشف أن الرياح ستختفى من يوم الأحد لـ الثلاثاء.

وطالب محمود شاهين، من المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، وعدم تغيير الملابس، وكشف أن القاهرة من يوم الأحد لـ الأربعاء ستكون درجات الحرارة بها تصل لـ 26 و 24.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلًا وشديد البرودة على السواحل الشمالية، وباردًا على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومتوسطة على المنوفية والشرقية، ومن متوسطة إلى غزيرة على السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 17 والصغرى 10
الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11
مرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 11
بورسعيد العظمى 18 والصغرى 11
دمياط العظمى 17 والصغرى 11
الإسماعيلية  العظمى 17 والصغرى 9
السويس العظمى 17 والصغرى 9
العريش العظمى 18 والصغرى 10
طابا العظمى 19 والصغرى 12
سانت كاترين العظمى 14 والصغرى 4
شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 14
الغردقة العظمى 21 والصغرى 12
الفيوم العظمى 17 والصغرى 8
بني سويف العظمى 17 والصغرى 7
المنيا العظمى 18 والصغرى 6 
أسيوط العظمى 19 والصغرى  7

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