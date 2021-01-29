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تعليم

سياحة وفنادق حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 22 فبراير

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:07 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
أعلنت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2020 /2021، حيث تشهد الكلية هذا العام إقامة امتحانات منتصف العام الدراسي في أجواء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب.

وذكرت إدارة شئون الطلاب أن امتحانات منتصف العام الدراسي للطلاب، ستبدأ يوم الاثنين الموافق 22 فبراير 2021 وتستمر حتى تنتهي يوم الخميس الموافق 9 مارس 2021. 


وحرصت الكلية في وضع جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020 / 2021 تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، لتفادي وقوع أي حالات تكدس او زحام قد يتسبب في إصابة كورونا.

ووجه وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.

سياحة وفنادق حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 22 فبراير
سياحة وفنادق حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 22 فبراير
سياحة وفنادق حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 22 فبراير
سياحة وفنادق حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 22 فبراير
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