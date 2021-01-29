50 تحت الصفر.. دولة أوروبية تسجل رقما قياسيا في موجة البرد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو يرصد انخفاض درجات الحرارة لـ 50 تحت الصفر في ياكوتسك الروسية.





ووفقأ للتقرير فقد انخفضت درجة الحرارة بمدينة ياكوتسك شرق روسيا إلى خمسين درجة تحت الصفر، لكن أجواء البرد القارس تعتبر طبيعية بالنسبة لسكان المدينة الذين اعتادوا على وصفات البقاء على قيد الحياة.





وأعلنت روسيا استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة إلى الخارج اعتبارا من الثامن من فبراير المقبل، كما قررت زيادة الرحلات المتوجهة إلى مصر اعتبارا من هذا الموعد أيضا.





وذكر مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا بروسيا أن الرحلات الدولية من مدن: أستراخان وإيكاترينبرغ وإيركوتسك وماخاتشكالا ومينيراليني فودي ونيجني نوفغورود وبيرم وخاباروفسك ستستأنف في 8 فبراير، مع زيادة عدد الرحلات المنتظمة إلى مصر بمعدل لا يزيد عن رحلة واحدة في الأسبوع من كل مطار.