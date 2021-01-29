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ثقافة

ورشة قصصية ولقاءات أدبية بثقافة أسيوط

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من اللقاءات الأدبية بفرع ثقافة أسيوط، حيث التقى مجموعة من الأدباء والشعراء بمحافظة أسيوط فى اللقاء الأسبوعي لأعضاء نادى أدب قصر ثقافة ديروط برئاسة الشاعر أحمد نادي بهلول.

وقدم الأدباء بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، وقد تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية، شارك في اللقاء الشعراء علي صديق، ناجح جاد، جوده فتحى، خليفه البنا، واختتم بسماع المواهب الأدبية الشابة.

 كما عقد اللقاء الأسبوعي لأعضاء نادى القصة بأسيوط برئاسة الاديب أشرف عكاشة وبمشاركة متميزة لأدباء أسيوط وعلى رأسهم الأديب أيمن رجب طاهر والقاص عاطف العزازى،  حيث قدم الأديب رأفت عزمي ورشة قصصية لفن كتابة القصة وناقش أعمال الأعضاء القصصية الجديدة وإلقاء الضوء على بعض النماذج المقدمة من الأعضاء.
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