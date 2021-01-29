ورشة قصصية ولقاءات أدبية بثقافة أسيوط

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من اللقاءات الأدبية بفرع ثقافة أسيوط، حيث التقى مجموعة من الأدباء والشعراء بمحافظة أسيوط فى اللقاء الأسبوعي لأعضاء نادى أدب قصر ثقافة ديروط برئاسة الشاعر أحمد نادي بهلول. الأسبوعي





وقدم الأدباء بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، وقد تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية، شارك في اللقاء الشعراء علي صديق، ناجح جاد، جوده فتحى، خليفه البنا، واختتم بسماع المواهب الأدبية الشابة.



