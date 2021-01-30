خدمة صحية متميزة.. برلماني يوضح عوائد مد مظلة التأمين الصحي الشامل

أكد النائب، عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ ، أن الرئيس السيسي ومنذ توليه مقاليد الحكم والقطاعين الصحي والتعليمي يأخذان الحيز المناسب في قلب وعقل القيادة السياسية، موضحًا أهمية مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين ، في حل الكثير من المشاكل التي يواجهها المواطن المصري.

وعن عوائد مد مظلة التأمين لكل المصريين، أوضح "عفيفي" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" سيسهم في تقديم خدمة صحية عالية و متميزة ، يحصل عليها جميع المواطنين بغض النظر عن مستواهم الاقتصادي والاجتماعي ، الى جانب ضمان وصول الخدمة للمصريين دون تمييز، و على أكمل وجه أيًا كانت تكلفتها المادية ، معقبًا:" أقدر و أثمن جهود هذا المشروع العملاق ، ومد مظلة التأمين خطوة كبيرة تصب في خدمة المواطن ، و هيحس بالعائد ده المواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يحصل على الخدمة الصحية نظرًا لتكلفتها العالية".





ولفت عضو مجلس الشيوخ الى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات و تغطيات جديدة فى حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل ، وذلك وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، مناشدًا جميع المواطنين بضرورة أن يستشعروا عوائد هذا التقدم ، والسعي للحصول على خدمات هذه المنظومة الشاملة والمتميزة.





أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بضغط الجدول الزمنى المقرر لتنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل بمصر بحيث يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا؛ حتى تمتد مظلته لكل المصريين، وينتفعون بما يُوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة.





ولفت إلى أنه من المقرر خلال العام الحالى، تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى باقى محافظات المرحلة الأولى:«الأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء»؛ بمراعاة تطبيق أحدث النظم المميكنة فى تقديم الخدمات الطبية للتيسير على المنتفعين، وتعزيز الحوكمة؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة للانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، التى تجلت أهميتها مع تفشى فيروس كورونا المستجد بما يفرضه من مقتضيات وقائية أبرزها التباعد الاجتماعى.



