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برلمان

طلب إحاطة برلماني بسبب تأخر إنشاء مستشفى طوخ بالقليوبية

السبت 30/يناير/2021 - 01:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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محمد الشعراوي
أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة بسبب تأخر إنشاء مستشفى طوخ بالقليوبية، لافتة إلى تضرر الأهالي بشكل كبير بعد إزالتها وإضطرارهم إلى نقل مرضاهم لمسافات بعيدة بسبب بعد المستشفيات الإخري.

وأشارت سعيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى أن موقع المستشفى أنقذ حياة العديد من الأشخاص، حيث أنها تقع على الطريق السريع "مصر إسكندرية" ومع كثرة الحوادث كانت هذه المستشفى هي الملجأ الوحيد لهم.

وطالبت عضو مجلس الشعب بضرورة الإسراع في إعادة إنشاء هذه المستشفى، ومراعاة حالة الأهالي، موضحة أن هناك حالات طارئة يفقدوا حياتهم بسبب بعد المسافة.

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