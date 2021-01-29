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ثقافة

عروض سينما وورش تصنيع عرائس بالمنيا

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:02 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
  

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، فمن خلال أنشطة الأونلاين قدم قصر ثقافة المنيا فقرة الإطلاع على نموذج لمدفاة بسيط مع المهندسة سهام صلاح، بجانب ورشة فنية للمواهب لتصنيع العرائس بإستخدام الفوم الملون بمكتبة الطفل مع الفنانات إيمان ابو ستيت، ليلى محمد قطب، بالإضافة إلى تقديم عرض سينما للأطفال وفيلم "دكان عم فندى" تأليف وإخراج حسن نور، وأعد بيت ثقافة جاهين ورشة فنية من خامات البيئة وتصميم فازة ورد "من الصدف" باستخدام الصدف، وألوان الجواش وورق الكانسون مع الفنانة هبه مصطفى عزت، كما قدم بيت ثقافة سمالوط فيلم بعنوان "كنت أعرفة" "الثلاجة" من إنتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة وذلك إحتفالا بأعياد الشرطة.

أقام بيت ثقافة مطاى محاضرة بعنوان "عيد الشرطه وثوره ٢٥ يناير" حاضرها الدكتور محمد عبد الظاهر وذلك بجمعيه تنمية المجتمع بإدقاق المسك، بينما قدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفرقة كورال الأطفال وأغنية "أرمى حمولك" للفنان عبد الرحمن احمد فتح الباب، وعقد بيت ثقافة العدوة محاضرة تثقيفية للأطفال بعنوان "الوطنية والإنتماء" حاضرها  خالد غريب، تحدث فيها عن معنى الوطنية وحب الأوطان بصفة عامة وخاصة لمصرنا الحبيبة وحث الشباب على حب هذا الوطن الغالي، كما حثت عليه الأديان والدفاع عنه والانتماء اليه، وبذل كل الجهد فى الدفاع عنه والمحافظة على أرضه وتقدمه.
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