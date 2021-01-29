عروض سينما وورش تصنيع عرائس بالمنيا





أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، فمن خلال أنشطة الأونلاين قدم قصر ثقافة المنيا فقرة الإطلاع على نموذج لمدفاة بسيط مع المهندسة سهام صلاح، بجانب ورشة فنية للمواهب لتصنيع العرائس بإستخدام الفوم الملون بمكتبة الطفل مع الفنانات إيمان ابو ستيت، ليلى محمد قطب، بالإضافة إلى تقديم عرض سينما للأطفال وفيلم "دكان عم فندى" تأليف وإخراج حسن نور، وأعد بيت ثقافة جاهين ورشة فنية من خامات البيئة وتصميم فازة ورد "من الصدف" باستخدام الصدف، وألوان الجواش وورق الكانسون مع الفنانة هبه مصطفى عزت، كما قدم بيت ثقافة سمالوط فيلم بعنوان "كنت أعرفة" "الثلاجة" من إنتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة وذلك إحتفالا بأعياد الشرطة.



