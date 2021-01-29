أستاذ جهاز هضمي: لقاحات كورونا فعالة وآمنة 100% ولا داعي للقلق.. فيديو

قال الدكتور محمد حسن المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، إن فيروس كورونا يخضع للتحورات الطبيعية، التي تحدث لجميع الفيروسات، مؤكدا أن جميع تحورات كورونا جزئية تتناسب مع اللقاحات الحالية .





وأضاف محمد حسن المنيسي ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "اكسترا نيوز" ، أنه لا داعي لقلق المواطن، من مدى تناسب اللقاحات مع التطورات الجديدة ، التي تحدث لفيروس كورونا ، لأن الشركات العالمية ، لديها القدرة على اخضاع اللقاحات ، لما يتناسب مع التحور الجزئي ، في مدة تصل لـ 6 أسابيع فقط .





وتابع : اللقاحات الحالية أمنة بنسبة 100% وفعالة ، وجميعها خاضعة لتجارب مسبقة ، وموافقة من منظمة الصحة العالمية .





وفي سياق أخر ، أجرى فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية، المكلف بالتحقيق في مصدر ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، زيارة إلى مستشفى ووهان، التي استقبلت مرضى كورونا في الأيام الأولى من المرض.





وتعتبر تلك هي الزيارة الميدانية الأولى لخبراء الصحة العالمية إلى المستشفى، بعد قضائهم، أسبوعين من العزل الصحي، فيما قالت المتحدثة باسم الصحة العالمية، مارجريت هاريس، إن الزيارات التي سيجريها الخبراء ستقتصر فقط على تلك التي سينظمها المسؤولون الصينيون بسبب القيود المفروضة للحد من انتشار كورونا، وفقًا لوكالة "رويترز".



