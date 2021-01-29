مكافحة العدوي توجه رسالة للأسر بخصوص إصابة الأطفال بكورونا

قالت الدكتورة مى عبد الفتاح استشاري الميكروبيولوجيا ومقرر مكافحة العدوي بمستشفى أبو الريش، إن الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الأطفال بالموجة الأولى كانت قليلة جدًا، ولكن فى الموجة الثانية لا نجد فرقا كبيرا بين الكبار و الصغار.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أنه لا يوجد حالات خطيرة فى الأطفال التى تصاب بفيروس كورونا، وعلى الجميع الاطمئنان.





وأشارت إلى أن الأمر غير مقلق فى إصابة الأطفال بفيروس كورونا، ولذلك نطالب الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من الأطفال و الكبار ولفتت إلى أن الأسر عليها أن تطالب الأطفال بغسيل اليد باستمرار.





و يبدأ خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، جولتهم الميدانية الأولى في مدينة ووهان الصينية - البؤرة الأولى لانتشار فيروس كورونا - وذلك في إطار التحقيق بشأن مصدر الفيروس، حيث ستشمل الجولة سوقا للأغذية يعتقد أنه كان مصدر الوباء.